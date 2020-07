Circus Salto in Openluchttheater de Pinkenberg

ROZENDAAL – Cultuurbedrijf RIQQ heeft woensdag 29 juli circus Salto te gast, een sprankelende show voor kinderen en hun families in Openluchttheater de Pinkenberg. De familievoorstelling is geschikt voor alle leeftijden.

Elke woensdagmiddag van de zomervakantie is er een kindervoorstelling te bewonderen in het openluchttheater. Circus Salto presenteert een feestelijke familievoorstelling met spetterende jongleerkunsten, spectaculaire acrobatiek, magische goocheltrucs, vertederende eenden, een hilarische buikspreek act en natuurlijk de sprankelende clownerie van Clown Sander.

Circus Salto is de kinderdroom van Sander Balk. Als driejarig jongetje was Sander al gefascineerd door alle facetten van het circus. Na enige omzwervingen en ervaringen bij verschillende circus- en showproducties was hij het werken voor anderen zat en startte hij een eigen xircus: Het Circus Salto.

Zelf is hij in de piste te zien als zijn alterego Clown Sander, een rol waarin hij zich verbaast, verwondert en dingen doet die eigenlijk niet kunnen… af en toe een grote bandiet en dan weer een echte ‘vriend’ van de kinderen.

Er is een voorstelling om 14.00 en om 16.00 uur. Kaartjes zijn alleen online te koop en kosten 10 euro per stuk. Kinderen tot en met 2 jaar hebben gratis toegang. Een voorstelling duurt 45 minuten. Er is geen pauze. Het is toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen.

