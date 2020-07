Cheque voor Toon Hermanshuis

ARNHEM – Het Toon Hermanshuis in Arnhem heeft onlangs een cheque ter waarde van 1000 euro ontvangen van Rotary Arnhem IJssel. Het Toon Hermanshuis is een inloophuis voor mensen uit Arnhem èn omgeving die met kanker te maken hebben of hebben gehad.

De deur van het Toon Hermanshuis staat open voor iedereen de geraakt is door kanker. Niet alleen (ex)patiënten, maar ook naasten en nabestaanden. Er zijn diverse activiteiten en bijeenkomsten, waarbij niet de ziekte, maar de mens centraal staat. Het Toon Hermanshuis biedt gezelschap, activiteiten, informatie en voorlichting. Een agenda is te vinden op www.thharnhem.nl.

Rotary Arnhem IJssel levert met de cheque van 1000 euro een mooie bijdrage aan het werk van het Toon Hermanshuis. Op de foto links Saskia Plantinga, lid fondsenwerving van het Toon Hermanshuis, in het midden Jan van Swetselaar, clubvoorzitter van Rotary Arnhem IJssel en rechts Guido Diehl, bestuurslid van het Toon Hermanshuis.