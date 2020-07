Chansons bij Jansen & de Feijter

VELP – Ton Snijders en Katell Chevallier brengen woensdag 29 juli een muzikaal programma getiteld Retour Amsterdam – Paris. Dit doen zij tussen 20.00 en 21.00 uur in de tuin van boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Toetsenist Ton Snijders woont en werkt in Velp. Hij trad onder andere op met Frank Boeijen. Katell Chevalier is bij liefhebbers van het Franse chanson al lang geen onbekende meer. In haar nieuwe muziekprogramma laat ze de toeschouwer genieten van het mooiste wat Frankrijk en Nederland te bieden hebben.

De entree tot het concert kost 20 euro, inclusief een hapje en drankje. Er is geen pauze of nazit. Vooraf reserveren is verplicht, dit kan via info@eenpassievoorboeken.nl. Er is plaats voor maximaal dertig personen en bij slecht weer wordt het concert geannuleerd.