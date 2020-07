Buurtbus rijdt deze zomer nog niet

SPANKEREN / DIEREN – De buurtbus Spankeren Dieren gaat tot zeker 1 september niet rijden. Dit is besloten in een landelijk overleg van de OV-bedrijven met de provincies over het opnieuw opstarten van de buurtbusdiensten. De buurtbusverenigingen hopen op 1 september hun diensten weer te kunnen hervatten, maar dat blijft afhankelijk van diverse factoren.

Uitgangspunt van het besluit om voorlopig nog niet te gaan rijden, is dat veiligheid en gezondheid van de chauffeur voor alles gaat. Het merendeel van de chauffeurs behoort tot de risicogroep. De bussen voldoen niet aan de eisen en zouden op enkele punten aangepast moeten worden met onder andere een scherm en voorzieningen aan de ventilatie. Het scherm moet verkeerstechnisch en Covid-veilig zijn. TNO heeft opdracht gekregen om naar de technische uitwerking te kijken. En er is een aanvraag naar het ministerie om ontheffing/uitstel te krijgen voor de vereiste RDW-keuring na aanpassing van de bussen.

www.bbsd.nl