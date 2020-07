Business & Shopping: Tumulus uitvaartbegeleiding nu ook gevestigd in Velp

VELP – Tumulus uitvaartbegeleiding heeft sinds kort ook een vestiging in Velp. Sinds 1998 heeft de uitvaartverzorging vanuit Bemmel/Huissen met name in Lingewaard vele families ondersteund in de droevige, hectische tijd rondom het sterven van een dierbare. “Vanaf nu staan wij ook vanuit Velp voor u klaar”, aldus eigenaar Cunera Schaapveld.

De nieuwe, tweede vestiging heeft alles te maken met de verhuizing van Cunera, die het bedrijf een jaar geleden overnam. Ze kiest ervoor om met haar gezin in het fraai gelegen en bosrijke Velp te gaan wonen. “Ik werk nu vanuit Velp én Huissen en begeleid plechtigheden in het brede gebied van Gelderland; en daarbuiten. De afstand is nooit een probleem, ik sta dag en nacht voor u klaar.”

“Ik heb een zeker gemak ontwikkeld met de dood”, vertelt Cunera. “Dat klinkt misschien raar, maar na het overlijden van mijn echtgenoot, broer, ouders en schoonouders, weet ik wat het is om nabestaande te zijn en hoe belangrijk het is om goed afscheid te nemen. Na 25 jaar onderwijs raakte ik geïnspireerd door de meelevende behulpzaamheid van een uitvaartbegeleider. ‘Naast u, Met u’ werd mijn motto.”

Bij het overnemen van Tumulus, trad Cunera in de voetsporen van de oprichters. “Ik werk vanuit diezelfde liefdevolle en laagdrempelige grondhouding: samen vormgeven aan een afscheid in de geest van de overledene. Door goed naar u te luisteren, de tijd te nemen en rust en ruimte te creëren, zorg ik voor een passende en persoonlijke uitvaart met aandacht voor detail. We ‘groeien’ zo naar een betekenisvol afscheid.”

Bij het organiseren van een afscheid zorgt Cunera voor helderheid over de financiën. “Alle beslissingen nemen we met aandacht en stap voor stap. Ik laat u steeds weten aan welke kosten u moet denken. Is er een budget waarbinnen de uitvaart gerealiseerd moet worden? Dan houd ik daar rekening mee. U kunt altijd bij mij terecht, mét of zonder verzekering.”

Prettig is dat Cunera nabestaanden begeleidt bij elke stap. Van het geven van de laatste zorg tot aan de begrafenis- of crematieplechtigheid. “Eenzelfde persoon, dat voelt vertrouwt. En als u dat wenst, ondersteun ik na afloop bij zowel de administratieve als emotionele zorgen die er kunnen zijn.”

Mensen die zijn of haar gedachten eens willen laten gaan over een uitvaart, kunnen altijd vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken.

