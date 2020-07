Business & Shopping: Schildersbedrijf vdveenschilders benoemd tot Hofleverancier

DIEREN – Schildersbedrijf vdveenschilders in Dieren mag zich officieel Hofleverancier noemen. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden reikte vrijdagmiddag 10 juli het bijbehorende predicaat uit aan eigenaar Rens van der Veen en zijn vader Henk van der Veen.

Eén van de voorwaarden voor het ontvangen van het predicaat Hofleverancier is dat het bedrijf minimaal 100 jaar bestaat. Het Dierense schildersbedrijf vierde eind vorig jaar dit jubileum. “Heel bijzonder dat een lokaal bedrijf al zo lang bestaat”, sprak burgemeester Carol van Eert. “En dan ook nog eens binnen dezelfde familie.”

Het waren Hendrik Jan en zijn zoon Marius van der Veen die in 1919 startten met hun eigen schildersbedrijf, H.J. van der Veen & Zoon. Eind jaren zestig kwam Henk van der Veen als derde generatie in het bedrijf. “Ik was enig kind, dus het sprak voor zich dat ik ermee verder zou gaan.” Zijn zoon Rens kreeg van hem daarom alle gelegenheid om een ander vak te kiezen, maar die wilde juist niet anders. Hij staat sinds 1996 aan het roer van het familiebedrijf. In de loop der tijd heeft het bedrijf en vaste klantenkring opgebouwd. Onder meer bij de Koninklijke Gazelle, diverse woningbouwverenigingen, bedrijven en particulieren in de regio Zutphen, Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem en de Achterhoek.

vdveenschilders kan bouwen op een team van vakkundige medewerkers, zestien in totaal, waarvan de meesten vrijdagmiddag present waren. Het was eigenlijk de bedoeling dat het 100-jarig bestaan van het bedrijf dit voorjaar groots werd gevierd, maar dat kon niet doorgaan. En dus werd er in klein gezelschap geborreld. Het grote feest komt nog wel een keer, belooft Rens van der Veen.

Predicaat Hofleverancier

De Koning kan het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio en daarnaast 100, 125 (of een veelvoud van 25) jaar bestaan. De bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn evenals de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn.

www.vdveenschilders.nl

Foto: Henk van der Veen, Rens van der Veen, burgemeester Carol van Eert en wethouder Ronald Haverkamp temidden van de medewerkers van vdveenschilders, dat vrijdag het predicaat Hofleverancier in ontvangst mocht nemen