Business & Shopping: Fietsenwinkel Mantel opent servicepunten in Apeldoorn en Ede

APELDOORN / EDE – Fietsspecialist Mantel opent in augustus twee nieuwe servicepunten in Apeldoorn in Ede. Mantel merkt dat steeds meer klanten vaker online of in de superstore kopen, maar het wél prettig vinden als reparatie of onderhoud in de buurt mogelijk is.

Fietsspecialist Mantel staat al meer dan 80 jaar bekend als dé plek voor fietsonderhoud, fietsreparaties en het aanschaffen van een (nieuwe) fiets, van stadsfietsen en e-bikes tot racefietsen en mountainbikes. De nieuwe locaties zijn ingericht als servicepunt. Dit betekent dat deze Mantel-vestigingen het ‘kleine broertje’ worden van de Mantel superstores in Arnhem en Utrecht.

Klanten kunnen bij de servicepunten terecht voor fietsonderhoud en reparaties. Mantel heeft hier een klein assortiment aan veel verkochte fietsonderdelen zoals binnenbanden, fietsverlichting en fietstassen. Het hart van het servicepunt is de werkplaats. Mantel zoekt hiervoor nog personeel: ervaren fietstechnici en beginnend fietsmonteurs zijn welkom om te solliciteren. Kijk op: ​werkenbij.mantel.com

Superstore en mantel.com

De Mantel superstores in Arnhem, Utrecht en Den Bosch zijn de grootste fietsenwinkels van Nederland. Het assortiment bestaat uit stadsfietsen, mountainbikes, racefietsen, fietsonderdelen, fietskleding en accessoires. Er zijn volop testmogelijkheden, een enorme voorraad en specialisten die de klant graag helpen bij hun keuze.

Wie geen tijd heeft om de deur uit te gaan en morgen al iets nodig heeft, kan terecht op www.mantel.com. Een keuze maken kan eenvoudig via de online keuzehulpen en duizenden klantreviews. Mantel levert razendsnel, voor 22.00 uur besteld is morgen in huis. Een bestelling kan ook worden afgeleverd bij van de Mantel servicepunten. Retourneren is makkelijk en gratis.

