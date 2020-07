BuitenBios voor roeiend damesteam

TONDEN – Aan de Sterrenbosweg in Tonden werd vrijdagavond 24 juli een heuse BuitenBios geopend. Bela Evers, lid van roeiteam Dutchess of the Sea, nodigde iedereen uit om te komen kijken naar de film Kon Tiki, over Thor Heyerdahl die in 1947 per vlot de zeeën trotseerde. In december gaat Bela zelf een uitdaging aan op zee, met drie andere dames stapt ze dan in de roeiboot om de Atlantische Oceaan over te steken. Hierbij zamelt het team geld in voor het goede doel: ALS Nederland en de Plastic Soup Foundation. De filmavond in Tonden was niet alleen een gezellige bijeenkomst, maar levert hier ook een mooie bijdrage aan.

Foto: Han Uenk