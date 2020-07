Brummense Tex schrijft boek over chronische schaamte

BRUMMEN – Tex Rijnders uit Brummen kwam erachter dat chronische schaamte en angst voor afwijzing een grote invloed op haar leven hadden. Het belemmerde haar om te leven zoals ze eigenlijk zou willen. Ze besloot het onderwerp te onderzoeken en dat resulteerde uiteindelijk in het boek ‘Uit schaamte’.

“Ik was al aan het schrijven”, vertelt Tex. “Schrijven is een mooie manier om alles helder te krijgen.” Ondanks een actief en sociaal leven, had ze vaak het gevoel niet goed genoeg te zijn. Ook was ze contant op zoek naar veranderingen in haar leven, zoals een nieuwe baan of een nieuw huis. Tex ondernam veel in haar leven, maar kwam ondanks een grote potentie, nooit helemaal tot bloei.

Gaandeweg ontdekte ze dat chronische schaamte, naar Rijnders’ definitie ‘de angst voor afwijzing’, aan de basis van haar problemen lag. “Die angst ontstaat vaak onbewust al op jonge leeftijd waardoor je een diepgeworteld gevoel ontwikkelt van niet goed genoeg zijn”, aldus Tex. Schaamte bleek een onderwerp waar nog niet over geschreven was en zij besloot haar eigen ervaringen, gecombineerd met theorie en een uitweg uit het probleem, samen te brengen in een boek.

Aangezien Tex geen psychologische achtergrond had, wilde ze de theorie in haar boek laten lezen en toetsen door een psychiater die ook ervaring had met het schrijven van boeken. “Ik googlede en er kwamen twee namen naar voren. Een van hen was de bekende psychiater Bram Bakker, ik besloot hem te benaderen.” Snel volgde een ontmoeting en Bakker wilde het verhaal niet alleen lezen, maar ook uitgeven.

Het uitbrengen van het boek leverde veel publiciteit op, Tex werd geïnterviewd bij het televisieprogramma 5 uur live en mocht haar verhaal in verschillende kranten vertellen. Die aandacht kwam niet geheel onverwacht voor Tex. “Ik had een onderwerp te pakken waar in het psychologische veld nog geen aandacht voor was, maar waar wel veel mensen mee te maken hebben. Schaamte is namelijk een onbewuste emotie die we op tal van manieren proberen te maskeren: verslavingen, woede, depressies of onderpresteren om er maar een paar te noemen. “

Dat het onderwerp herkenbaar was voor velen, bleek uit de reacties die Tex na het uitbrengen kreeg. “Ik werd door veel mensen benaderd die mij bedankten en het onderwerp erg herkenbaar vonden.” Nu Tex het onderwerp op de kaart heeft gezet en vaker door lezers benaderd wordt met de vraag of ze workshops over het onderwerp geeft, heeft ze een training ontwikkeld waarin mensen door middel van praktische oefeningen aan hun angst voor afwijzing kunnen werken.

Meer informatie is te vinden op uitschaamte.nl. Het boek is te koop bij Primera Brummen en via bol.com of uitschaamte.nl