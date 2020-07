BrummenEnergie biedt mogelijkheid tot investeren in zonnepark

BRUMMEN – Dit najaar start BrummenEnergie met de bouw en installatie van 6350 zonnepanelen in de Elzenbos in Brummen. Inwoners van de gemeente kunnen investeren in het zonnepark.

Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie ontwikkelt het zonnepark in de oksel van de Elzenbosweg en N348. Op het braakliggend stuk grond wordt straks via 6350 zonnepanelen stroom opgewekt voor inwoners van de gemeente. Zij kunnen 100 procent duurzame stroom afnemen van BrummenEnergie. Daarnaast kunnen inwoners nu al profiteren van het project door geld te investeren in het zonnepark. BrummenEnergie belooft een rendement van 4,5 procent per jaar.

Iedere inwoner van de gemeente Brummen kan mee-investeren. Dat kan vanaf 500 tot maximaal 7500 euro. Er zijn geen kosten aan verbonden en het risico is volgens BrummenEnergie laag: de omgevingsvergunning is onherroepelijk afgegeven door de gemeente Brummen, de SDE-subsidie is toegekend en de netwerkcapaciteit is geregeld. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven is te vinden op www.brummenenergie.nl/investeren.

BrummenEnergie is een energiecoöperatie die zelf in haar eigen regio stroom op wil wekken en leveren: energie dichtbij. BrummenEnergie gelooft in eigen kracht. Zo worden we minder afhankelijk van grote energiebedrijven, met aandeelhouders die veelal uit het buitenland komen. BrummenEnergie heeft geen winstoogmerk: de winst die gemaakt wordt steekt de coöperatie in lokale projecten die de Brummense gemeenschap ten goede komen.