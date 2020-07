Boetes uitgedeeld bij verkeerscontroles

GEM. RHEDEN – De politie heeft vrijdagavond 3 juli op diverse locaties in Velp, Rheden en Dieren een controle gehouden op snelheid en alcohol. De controles werden gedaan na vragen van diverse buurtbewoners en andere bewoners van de dorpen. Zo zijn er controles gedaan op de Waterstraat en Larensteinselaan in Velp, de Arnhemsestraatweg en de Oranjeweg in Rheden en de Harderwijkerweg in Dieren.

De politie heeft diverse weggebruikers bekeurd vanwege te hoge snelheid. Ook werd een enkeling op de fiets bekeurd vanwege het rijden met een mobiel in de hand. In Dieren werd er na een alcoholcontrole een man aangehouden die teveel had gedronken.Hij is meegenomen naar het bureau voor verdere ademanalyse.

Ook later die avond zijn mensen aangehouden in het verkeer. Om 23.11 uur is een automobilist op de Cederlaan in Dieren betrapt op het rijden onder invloed. De 29-jarige Dierenaar werd voor ademanalyse overgebracht naar het politiebureau. De man blies 450 ug/l, 220 is maximaal toegestaan.

Naar aanleiding van een melding van een alerte getuige werd in Laag-Soeren een 80-plusser aangehouden voor rijden onder invloed. Ook hij moest op het bureau een ademanalyse afleggen. Hij blies 790 ug/l en moest zijn rijbewijs inleveren.

