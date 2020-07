Boetes uitgedeeld bij verkeerscontrole Velp

VELP – Vrijdagmiddag 17 juli tussen 16.00 en 18.30 uur heeft de politie een algemene verkeerscontrole gehouden aan de Waterstraat in Velp. Het accent lag hierbij op snelheid en de maximum toegestane constructiesnelheid van brom- en snorfietsen. Er zijn uiteindelijk dertig bekeuringen uitgeschreven voor onder andere het overschrijden van de ter plaatse maximum toegestane snelheid, het niet dragen van de autogordel, overschrijding constructiesnelheid (rollertestbank), gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden, rijden zonder rijbewijs en het niet kunnen tonen van het rijbewijs. Hiernaast zijn er voor vier bromfietsen/scooters zogenaamde wok-meldingen opgemaakt. Dit houdt in dat de eigenaren van die voertuigen het voertuig weer in de originele staat moeten brengen en deze daarna bij het RDW voor keuring aan moeten bieden.