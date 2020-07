Boek over Wolven op de Veluwe

REGIO – Hoewel de officiële boekpresentatie was afgelast, is er veel belangstelling voor het dit jaar verschenen verschenen boek Wolven op de Veluwe – Hun geschiedenis en terugkeer. Het boek werd geschreven door historicus Evert de Jonge uit Emst en gaat onder andere over de relatie tussen de mens en de wolf.

Nadat in 1897 de laatste wolf op de Veluwe werd gedood, verdween het dier ruim een eeuw uit beeld om in 2018 terug te keren. Tot grote opwinding van velen vormde zich zelfs een wolvenpaar, dat zorgde voor een nest welpen. In totaal leven nu acht wolven in Nederlands grootste natuurgebied. Het leverde een flinke discussie op.

Wolven op de Veluwe handelt over de relatie tussen mens en wolf die leidde tot een massale jacht op het dier, zeker toen de Veluwe rond 1600 te maken had met een wolvenplaag. Door allerlei maatregelen werd de wolf uitgeroeid. Vanaf de twintigste eeuw zou er meer gediscussieerd worden over de natuur en werd voorzichtig geopperd dat de wolf terug zou kunnen keren. Dat werd in 2013 waarheid, waarna voor en tegenstanders over elkaar heen buitelden. Was Nederland niet te druk? De wolf trok zich daar niets van aan en vestigde zich op de Veluwe. In 2019 was het dier vrijwel dagelijks nieuws en een golf van activiteiten was het gevolg.

Evert de Jonge schetst de gang van zaken rond de wolvenjacht, de sprookjeswolf, de discussie en de terugkeer van het dier met al zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op de Veluwe al geeft hij ook een algemene lijn. “Het dier kwam uit zichzelf, bleef en een eerste wolvenroedel is een feit. Het roept allerlei reacties op van voor- en tegenstanders”, aldus de auteur. “Tegenstanders wijzen erop dat Nederland te klein is en dat schapen en moeflons het slachtoffer worden. Voorstanders vinden dat de wolf een kans dient te krijgen zeker omdat het dier een aanwinst is voor de diversiteit in de natuur. De tijd zal het leren.”

Wolven op de Veluwe is verkrijgbaar bij de lokale boekhandels of via Uitgeverij Gelderland in Epe. ISBN: 978-94-91826-63-4.

Foto: Ton Brands