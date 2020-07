Bibliotheken openen VakantieBieb

REGIO – Van 1 juli tot en met 31 augustus is de VakantieBieb weer open. In deze app van de bibliotheek kan iedereen deze zomer naast e-books nu ook genieten van luisterboeken. De VakantieBieb heeft boeken voor jong en oud, lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig.

De VakantieBieb heeft tientallen e-books en luisterboeken in het assortiment. Van spanning tot chicklit, van literatuur tot informatieve boeken, alles is er te vinden. Voor de jongste lezers zijn er bijvoorbeeld SuperDolfje van Paul van Loon en verhalen van Guusje Nederhorst en Jacques Vriens. Jongeren kunnen genieten van boeken als Instagirl van Annette Mierswa en Klem van Mel Wallis de Vries. En voor volwassenen is er ook veel moois, denk aan Otmars zonen van Peter Buwalda of De kleine bakkerij aan het strand van Jenny Colgan.

Zoals ieder jaar is er een winactie voor lezers tot en met 18 jaar. Het enige wat zij hoeven te doen is door te geven wat hun favoriete boek in de VakantieBieb is. De prijs is een eats Solo Pro-koptelefoon.

De VakantieBieb-app met e-books en luisterboeken is gratis beschikbaar in de App Store en in Google Play. De boeken zijn te lezen van 1 juli tot en met 31 augustus, ook voor mensen die geen lid zijn van de Bibliotheek.

www.vakantiebieb.nl