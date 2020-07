Bibliotheek Veluwezoom weer als vanouds geopend

GEM. RHEDEN – Vanaf 1 juli zijn alle vestigingen van Bibliotheek Veluwezoom weer open. Bezoekers zijn weer welkom op de locaties in Dieren, Velp en Rheden op de oude, vertrouwde openingstijden.

Er zijn geen aangepaste openingstijden meer, maar wel is per locatie een maximum aantal bezoekers vastgesteld, zodat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Leden kunnen zelf weer boeken komen uitzoeken, terugbrengen en/of reserveringen komen ophalen, gebruik maken van de computers of deelnemen aan een activiteit. Het is niet langer nodig om teruggebrachte boeken ‘in quarantaine’ te plaatsen, waardoor leden zelf weer hun boeken kunnen inleveren via de selfservice-apparaten.

Een aantal activiteiten is weer opgestart. Ook daarbij geldt dat deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Daarom is ook hiervoor een maximum aantal bezoekers vastgesteld. Waar mogelijk biedt de bibliotheek de mogelijkheid bijeenkomsten online bij te wonen via een livestream.

www.bibliotheekveluwezoom.nl