Bewoners Gruttostraat realiseren zelf speelaangelegenheid

VELP – Een waterpomp met waterbaan en houten bankjes. Dat zijn de elementen van de speelaangelegenheid aan de Gruttostraat in Velp, die werd gerealiseerd op initiatief van de omwonenden. Wethouder Marc Budel verrichtte zaterdag 27 juni de opening.

Via het project Ik buurt mee! geeft de gemeente Rheden elk huishouden twee keer per jaar een cheque ter waarde van 7,50 euro, die inwoners mogen doneren aan een van de aanmeldde projecten. Dit was voor de bewoners van de Gruttostraat in Velp dé manier om hun wens van een speelaangelegenheid op het Gruttoplein te realiseren. Ze meldden hun idee aan en deden hun best zoveel mogelijk cheques en geld in te zamelen. Voor een waterpomp en eventueel een waterbaan was een bedrag van 4950 euro nodig. Dit is bij elkaar gesprokkeld met Ik buurt mee!-cheques, maar ook COOP Velp en Meintent hebben een financiële bijdrage geleverd. De initiatiefnemers hebben er heel wat uurtjes bel- en mailverkeer opzitten om de speelaangelegenheid gerealiseerd te krijgen, maar het is gelukt.

Op donderdag 11 en vrijdag 12 juni is er een bron geboord. Op zaterdag 13 juni is de pomp op de bron geplaatst en hebben de bewoners van de Gruttostraat gezamenlijk de waterbaan geplaatst. Vervolgens is op maandag 15 juni een extra afvalbak geplaatst in de speelaangelegenheid, die door de buurtbewoners zelf wordt geleegd. Op zaterdag 20 juni zijn er banken gezaagd van boomstammen, die dit initiatief van de gemeente had gekregen. Ook hebben de bewoners van de Gruttostraat die dag zand om de waterbaan gelegd en een stapstammenbaantje gemaakt. Op zondag 21 juni zijn de banken nog geschuurd en was alles klaar voor de opening op 27 juni. Wethouder Marc Budel was hierbij aanwezig namens de gemeente Rheden, evenals Roya Roodsaz en Jan Kip van Ik buurt mee!.

Een van de initiatiefnemers, Carolien Morsink, heeft een openingswoordje gehouden en bedankte hierin de gemeente, Ik buurt mee! en de sponsoren, maar ook de heren die de pomp hebben aangesloten en de mannen die de banken hebben gezaagd. Daarna kreeg wethouder Budel het woord. Hij liet weten trots te zijn op dit initiatief en heeft daarom namens de gemeente initiatiefneemster Pauline Luteijn een ‘duimpje omhoog’ overhandigd. Hierna heeft de wethouder de speelaangelegenheid officieel geopend door de baan vol water te pompen.

De buurt is erg blij met de speelplek en gaat zich inzetten voor een volgende fase. De initiatiefnemers zouden de waterbaan graag uitbreiden en met boomstammen een afrastering maken. Ook willen ze graag bloembakken maken, waarvoor inmiddels al heel wat bloembollen zijn gedoneerd. Ook is er nog een wens voor een informatiebord, uitbreiding van het parcours bij de stapstammen met speelkeien en een blotevoetenpad. Maar ook het verder aanleggen van een moestuin staat op het wensenlijstje, net als het plaatsen van een wilgenhut. Plannen genoeg dus nog voor speelaangelegenheid Gruttoplein.

In september start de nieuwe ronde van Ik buurt mee! en de initiatiefnemers hopen dat de speelaangelegenheid dan opnieuw kan rekenen op veel cheques. Alle ontwikkelingen rondom de speelaangelegenheid zijn ook te volgen op facebook: speelaangelegenheid gruttoplein velp.