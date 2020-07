Bespeling Doesburgs carillon

DOESBURG – Frans Haagen, stadsbeiaardier van Doesburg, bespeelt zondag 2 augustus het carillon van de Martinitoren in Doesburg. Tussen 14.00 tot 15.00 uur brengt hij delen uit de Sarabande con Partite van J.S.Bach en de sonate in c mineur van zijn zoon, J.Chr. Bach. Verder staan enkele werken van Einaudi en ook wat zonnige Zuid-Amerikaanse stukken op het programma.