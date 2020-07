Beeldende Box voor creativiteit op de Hessengracht

DOESBURG – Medewerkers van woonzorgcomplex De Hessegracht in Doesburg namen woensdag 22 juli zogenoemde Beeldende Boxen in ontvangst. Ze kunnen hiermee creatief aan de slag met hun cliënten.

De Beeldende Box is een doos vol beeldende opdrachten en materialen die de activiteitenbegeleiders met hun cliënten kunnen gaan uitvoeren. Veel begeleiders in woonzorgcentra lieten de afgelopen maanden weten dat zij behoefte hadden aan nieuwe, kunstzinnige ideeën, met name voor ouderen met dementie. Creatieve organisatie De Gruitpoort in Doetinchem is met deze vraag aan de slag gegaan en Achterhoekse kunstenaars hebben daarom tal van kleine opdrachten ontwikkeld waar begeleiders en bewoners deze zomer mee aan de slag kunnen gaan. Denk aan het maken van kleurrijke papieren vogels, zonnige ansichtkaarten, insecten of geschilderde ijsjes.

Wethouders Birgit van Veldhuizen en Arthur Boone van de gemeente Doesburg hadden de eer de Beeldboxen te overhandigen namens het Achterhoekse Cultuur- en Erfgoedpact. Activiteitenbegeleider Jolande Feenstra en locatiemanager Joke van Lith van Attent zorg en behandeling namen ze dankbaar in ontvangst. De wethouders spraken hun waardering uit voor de grote inzet van de zorg in de afgelopen periode. Ze hopen dat het Cultuur- en Erfgoedpact in samenspraak met de zorgorganisaties blijven samenwerken in het versterken van het welbevinden van ouderen.

De Gruitpoort voert namens het Cultuur- en Erfgoedpact de themalijn participatie uit. Kunstactiviteiten worden ingezet om welzijn van ouderen te bevorderen waarbij vele vrijwilligers betrokken zijn. Actieve kunstparticipatie draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van ouderen en de inzet van vele vrijwilligers draagt bij aan de leefbaarheid van de Achterhoek.