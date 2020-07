Avondritten met de stoomtrein

REGIO – De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) rijdt sinds enige tijd weer over de Veluwe. Omdat op veel plaatsen een aantal avondactiviteiten dit jaar niet doorgaat, biedt VSM wat extra’s voor de toeristen en vakantiegangers: De Summer-Night Express, een heerlijke avondrit met de stoomtrein van Beekbergen naar Dieren en terug.

Wie een rit maakt met de stoomtrein, ervaart de Veluwe op een andere manier. Reizigers zien prachtige uitzichten aan zich voorbij glijden tijdens hun rit over de Koningslijn. Dit is nu ook ‘s avonds mogelijk en wel op woensdagavonden 5, 12, 19 en 26 augustus. Wie mee wil reizen, dient vooraf te reserveren. Dit kan via www.stoomtrein.org.

De stoomtrein vertrekt om 19.25 uur, maar vanaf 18.30 uur is er al van alles te doen op station Beekbergen. Hier is het museumstoomdepot te bezoeken, waar een omvangrijke collectie stoom- en dieselmaterieel te zien is, evenals een grote werkplaats, een prachtig oud stationsgebouw met een authentiek stationskantoor, een grote draaischijf voor het draaien van de stoom- en diesellocomotieven, een rijdende kolenkraan, waterkolommen, vleugelseinen, handbediende overwegen en nog veel meer.

Om 19.15 uur stappen de reizigers in, en tien minuten later komt de stoomlocomotief sissend en puffend op gang. De rit gaat van Beekbergen naar Dieren en terug, op de tussengelegen stations is geen gelegenheid tot in- of uitstappen. Rond 21.00 uur is de trein weer terug in Beekbergen.