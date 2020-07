Auto met lichaam uit het water gehaald bij Giesbeek

GIESBEEK – Aan de Rhedense Veerweg in Giesbeek is donderdag 16 juli een auto aangetroffen met daarin het lichaam van een overleden persoon.

De politie doet naar de de identiteit en de doodsoorzaak van het slachtoffer.

Het is het derde lichaam wat bij Rhederlaag gevonden werd in korte tijd. Vorige week werd in de Valeplas in Giesbeek nog het lichaam van de vermiste Bert Burger gevonden. De week ervoor werd een 21-jarige Duitser levenloos uit het water gehaald. Dat gebeurde in de Rhederlaag in Lathum, niet ver van de Rhedense Veerweg.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink