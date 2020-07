Aanstormend pianotalent in Gasthuiskerk Doesburg

DOESBURG – Ook deze zomer is Gasthuiskerk Doesburg het podium voor aanstormend internationaal pianotalent. Eind juli tonen pianostudenten uit heel Europa hun kunnen tijdens het klassieke Internationale Studentenmuziekfestival. Het artistieke niveau ligt hoog.

Deelnemers aan het Euregio Rijn-Waal Studentenmuziekfestival verzorgen live-optredens op locaties in de grensregio. Gasthuiskerk Doesburg organiseert in 2020 samen met onder andere de Europese Unie en de Euregio Rijn-Waal vier van deze concerten.

Op donderdag 23 juli speelt Max Philip Klüser uit Duitsland werken van Beethoven en Prokowjev. Daan Oostam uit Nederland brengt vrijdag 24 juli een programma met werken van Scarlatti, Chopin, Brahms en Rachmaninov. Op donderdag 30 juli is Paulius Andersson uit Litouwen (foto) te gast, hij speelt stukken van Schumann, Medtner en Rachmaninov. Hekkensluiter op vrijdag 31 juli is Edwin Szwajkowski uit Litouwen, die werk speelt van Mozart, Schubert en Schumann. Alle concerten beginnen om 19.30 uur.

De toegang tot de concerten is gratis, de vrijwillige bijdrage die aan bezoekers wordt gevraagd komt ten goede aan de studenten. In verband met de coronamaatregelen is een beperkt aantal kaarten beschikbaar en is reserveren verplicht. Reserveren kan via www.gasthuiskerkdoesburg.nl.