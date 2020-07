Aangepast plan Dorpshart Loenen matig ontvangen

LOENEN – Al eerder mochten de direct aanwonenden en anderen zich in De Brink buigen over het plan voor een Dorpshart op de plek van de voormalige veldwachterswoning aan de Hoofdweg in Loenen. Dinsdag 30 juni was er opnieuw een bijeenkomst waarbij belangstellenden de nieuwe plannen konden bekijken.

Ook dit keer was de belangstelling groot, vooral van bewoners van het aangrenzende Ruijters Huys. In kleine groepjes kom men het plan voor het Dorpshart bekijken en commentaar geven. Over het algemeen was men matig tevreden over het aangepaste plan.

Ontwerpers van de gemeente Apeldoorn hadden in de driehoek van De Kempe en Hoofdweg ingetekend wat er gerealiseerd kon worden naar aanleiding van de wensen en klachten van de vorige bijeenkomsten. Bezoekers waren van mening dat er weinig is geluisterd naar die wensen.

De driehoek heeft een fors verloop naar de Kempe richting Hackfortweg. Dit wordt opgevangen door met etages te gaan werken. Een deel krijgt bestrating en de rest wordt grasveld. Er worden ook bomen geplant waar de bewoners van het appartementengebouw niet gelukkig mee zijn omdat men vreest dat deze over enige jaren het uitzicht gaan belemmeren. Wel blijft Parelboom in de punt staan.

Het is de bedoeling dat dit terrein ook gebruikt kan worden voor een evenement zoals de Loense Moandag en nieuw op te zetten activiteiten. De oppervlakte is echter te klein om te dienen als zelfstandig feestterrein.

Ook waren er bezwaren tegen het opheffen van de parkeerplaatsen aan de oostzijde. Parkeren op andere plekken levert volgens de omwonenden meer problemen op. Ook wordt er gedacht aan een plateau ter plaatse in de Hoofdweg. Hier zijn de bewoners ook niet gelukkig mee. Afremmen en optrekken van auto’s levert extra lawaai en vervuiling.

In eerdere ontwerpen voor een dorpshart was ook de beplanting en het terrein aan De Kempe betrokken. Hiervoor is nu geen geld en dit wordt later aangepakt.

Als alles vlot verloopt kan nog dit jaar dit deel van het Dorpshart gerealiseerd worden.

Foto: Martien Kobussen