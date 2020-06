Zwembad Molenallee Loenen blijft dit jaar gesloten

LOENEN – Het bestuur van Zwembad Molenallee in Loenen heeft de mogelijkheden onderzocht om vanaf 1 juli het zwembad te openen. Alle opties zijn bekeken, maar helaas is men tot de conclusie dat het zwembad dit seizoen niet kan worden geopend.

In dit zwembad ligt de nadruk met name op het recreatief verblijven en veel minder op het zwemmen zelf of het geven van zwemlessen. Binnen de protocollen die door de zwembadbranche zijn opgesteld, zal recreatief in het bad verblijven niet mogelijk zijn. Spontaan het bad bezoeken zit er met de nieuwe richtlijnen niet in.

Ook met de personele bezetting is het bestuur niet in staat om de nieuwe richtlijnen uit te voeren en te handhaven: zoals het afhandelen van reserveringen, checken van bezoekers aan de poort, extra hygiëne-maatregelen uitvoeren, handhaven op de anderhalvemeterregel. Dat vergt meer personeel en dat kan het bestuur niet organiseren.

De laatste overweging van het bestuur is de kosten: die zijn erg hoog ten opzichte van de relatief korte periode dat het bad open kan zijn en het beperkt aantal bezoekers dat binnen de nieuwe regels kan worden ontvangen.

Om deze redenen heeft het bestuur besloten om het zwembad dit seizoen niet meer te openen. Zij hopen ieder weer in goede gezondheid te begroeten in het seizoen 2021.