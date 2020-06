Zorghotel Juliana sluit de deuren voor coronapatiënten

BEEKBERGEN – Per maandag 1 juni is de zorgverlening voor mensen met het coronavirus in het Zorghotel Juliana in Beekbergen gestopt. De extra capaciteit is niet meer nodig.

Zowel Zorggroep Apeldoorn e.o. als KleinGeluk en Atlant zijn inmiddels gelukkig weer coronavrij. Vanaf vrijdag 24 april waren er mensen met een coronabesmetting tijdelijk verhuisd vanuit KleinGeluk, Atlant en het ziekenhuis naar het zorghotel, tevens cohortlocatie, Juliana.

In de regio Apeldoorn werken Zorggroep Apeldoorn e.o., Atlant, KleinGeluk, het Gelre Ziekenhuis, Vérian, HOOG en de veiligheidsregio nauw samen. Zij hebben in de afgelopen maanden met elkaar plaatsen gecreëerd waar mensen, die positief zijn getest op het coronavirus, konden worden verzorgd en verpleegd, zogenaamde cohortlocaties. Zorghotel Juliana, een pand van KleinGeluk, was in opdracht van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) gerealiseerd onder (medische en bestuurlijke) verantwoordelijkheid van Atlant, in samenwerking met KleinGeluk.

“Het is erg waardevol dat wij als zorgorganisatie zo samenwerken. In deze ingewikkelde tijd is het extra belangrijk dat wij de handen ineen slaan.” aldus Thijs Houtappels, bestuurder Atlant. Locatiemanager Suzanne Blokker – Ammeraal van Atlant is erg te spreken over hoe snel de cohortlocatie kon starten. “We hebben snel goede zorg aan de bewoners kunnen bieden en zijn daarnaast blij dat het nu niet meer nodig is om nog een aparte cohortlocatie open te houden. Ik ben trots op het team dat hier zo snel alles in gang heeft kunnen zetten.”

Nu Juliana niet meer als zorghotel in gebruik zal zijn, zal het gebouw worden ingezet waar deze oorspronkelijk door KleinGeluk voor is gebouwd, voor haar cliënten met dementie. Na beëindiging van de functie van zorghotel, zal KleinGeluk in samenspraak met de Veiligheidsregio de komende weken nodig hebben om het pand geheel in orde te maken voor gebruik als woonzorglocatie voor mensen met dementie.