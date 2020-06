Zomerstop voor G-voetballers Loenermark.

LOENEN – Voor de G-voetballers van de Loenense voetbalvereniging Loenermark begint de zomerstop. Gelukkig hebben de spelers de afgelopen weken nog een paar keer kunnen trainen.

En wat was iedereen daar blij mee, zowel de voetballers als de begeleiding. Op vrijdag 13 juni was de laatste trainingsavond. Naast lekker te hebben getraind werd er afscheid genomen van de stagiair-trainer en werd er ter afsluiting een lekker ijsje gegeten. In september worden de trainingen weer opgestart en wel op vrijdag 4 september van 18.45 tot 19.45 uur.

Zowel het seniorenteam als het jeugdteam kan nog wel een aantal enthousiaste voetballers gebruiken om te de teams te komen versterken. Iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, jongens èn meisjes, vanaf ongeveer 6 jaar is welkom. Aanmelden kan via g-voetbal@vvloenermark.nl.

www.vvloenermark.nl