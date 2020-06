Zomer Challenge Tennis + Padel helpt sporters de zomerstop door

DOESBURG – Tennisvereniging Tennis+Padel in Doesburg start met de Zomer Challenge. Voetballers, hockeyers en andere teamspelers die een zomerstop hebben van hun eigen sport kunnen meedoen met padel. Ook sporters die veel binnen sporten en in de zomer naar buiten willen zijn van harte welkom.

De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap van vier maanden in de maanden juni, juli, augustus en september waarbij spelers, vrij kunnen padellen wanneer het hen uitkomt. Daarnaast doen zij mee aan het Zomer Challenge eindtoernooi. Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven, of met teamgenoten. De kosten bedragen 39 euro. Neem voor informatie contact op via info@tennisenpadeldoesburg.nl of secretaris Wim Visser.tel. 06-53837720.

Padel is een racketsport die wordt gespeeld op een padelbaan van 10 x 20 meter. Het wordt gespeeld in dubbels, twee tegen twee. De puntentelling komt overeen met die van tennis. Volgens de Nederlandse Padelbond heeft padel wel wat weg van badminton, tafeltennis, tennis, judo, schaken, squash en allerlei teamsporten, vanwege het strategisch denken, de samenwerking en snelle reflexen die nodig zijn.

Padel is een makkelijk te leren sport, die door iedereen te beoefenen is, jong en oud, beginner of prof, groot of klein en valide of minder-valide. Het is minder inspannend dan bijvoorbeeld squash en de baan is kleiner dan een tennisbaan, waardoor er minder ver gerend hoeft te worden.

Tennisvereniging Tennis+ Padel is een gezellige vereniging met vier tennis- en twee padelbanen. In de zomer van 2019 is de vereniging verhuisd naar een gloednieuw park op een prachtige locatie aan de Looiersweg te Doesburg. De nieuwe racketsport padel heeft hiermee een mooie start gekregen in Doesburg.

www.tennisenpadeldoesburg.nl