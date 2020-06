Workshops Bosbaden in Hummelo

HUMMELO – Het Toeristisch InformatiePunt Drempt, Hummelo, Keppel introduceert deze zomer de driedaagse workshop Bosbaden in Hummelo. Deze meditatieve manier van wandelen is bedoeld voor natuurliefhebbers en wordt aangeboden in het bos rondom Camping De Graafschap in Hummelo.

Het concept bosbaden is zo’n dertig jaar geleden ontwikkeld in Japan en betekent dat je je langzaam door het bos beweegt en met al je zintuigen probeert alles in je op te nemen. Het is een meditatieve manier van wandelen en blijkt goed te werken als middel om stress te verlagen en je gezondheid te verbeteren.

In Japan is dit al jaren het geheim om gezonder, rustiger en gelukkiger te worden. In Nederland is dit concept nog nauwelijks bekend.

Het Toeristisch InformatiePunt Drempt, Hummelo, Keppel besloot daarom workshops Bosbaden aan te gaan bieden. Voorzitter Henny Dokter: “Ik hoor vaak van mensen: we weten toch al lang dat buitenlucht goed voor je is, wat maakt bosbaden dan zo bijzonder? Shinrin-yoku werkt op een ander niveau en als je het eenmaal geleerd hebt, kun je het heel goed inpassen in je dagelijkse leven. Het is meer dan alleen wandelen. Het gaat erom wat je ermee doet.”

De cursuslocatie is de bosrijke omgeving van Camping De Graafschap in Hummelo, waar zowel inwoners van de regio als vakantiegangers mee kunnen doen. De workshops worden gegeven over drie dagen. De eerste is op dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 juli. Ook in augustus en september is er een driedaagse cursus. De workshops worden gegeven binnen de richtlijnen van het RIVM.

www.achterommetjes.nl/natuur-en-tuin