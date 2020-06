Witte bloemenpracht op Apeldoorns Kanaal

LOENEN – Dat het Apeldoorns Kanaal behoorlijk is dichtgeslibd, geeft op diverse plekken de rietgroei wel te zien. Soms tot het midden van het kanaal. Nu is er bij uitmonding van de Veldhuizerspreng (Watervalspreng) bij Loenen een ongewoon verschijnsel te zien.

Het is bekend dat het kanaal een uitbundige groei van waterplanten heeft. Een soort geeft nu hierbij ook een mooie witte bloemenzee te zien. Het zijn kleine witte bloemetjes, maar op die plek zeer talrijk aanwezig.

Omdat er sinds 1972 geen boten meer varen door het kanaal, kunnen het riet en waterplanten zich ongelimiteerd uitbreiden. Doordat al het blad van de reuzeneiken aan weerszijden langs het het kanaal grotendeels in het water terechtkomt ontstaat er, door jarenlang ophoping, metersdikke slib. Een prima voedingsbodem voor de planten. Hiervan profiteren ook de waterlelies die aanwonenden of anderen in de bodem van het kanaal hebben geplant. Deze doen het prima en geven nu op verschillende plekken roze, gele of witte bloemen te zien.

Wie een tochtje over het fraaie fietspad langs het kanaal maakt en het water in de gaten houdt zal het zeker opvallen dat er maar erg weinig watervogels te zien zijn. Van Apeldoorn tot Dieren slechts enkele paartjes waterhoentjes en wie geluk heeft een paar wilde eenden. De kwaliteit van het kanaalwater is prima sinds er niks meer geloosd wordt op het kanaal. Sinds kort is er wel bij Eerbeek een flinke groep (nijl)ganzen met hun jongen te zien.

De plannen van diverse instanties om het kanaal uit te baggeren en weer bevaarbaar te maken worden steeds onzekerder. Bevaren wordt ook moeilijk doordat in de loop der jaren verschillende ophaalbruggen zijn vervangen door dammen (vaste oeververbinding).

Foto: Martien Kobussen