Winkeldieven aangehouden op A1

EERBEEK – Op dinsdag 16 juni is er diefstal gepleegd bij de Zeeman te Eerbeek. Een man en een vrouw nam een aantal broeken mee. Dankzij getuigen had de politie een goed signalement van beide personen, evenals het kenteken van het voertuig waarin zij wegreden.

Nadat winkeliers het signalement onderling via WhatsApp hadden gedeeld, werden de personen even later in het winkelcentrum van Zutphen gespot. Een zoekactie door de politie leverde echter niets op. Omdat het kenteken en het daarbij horende voertuig bekend was, kon de auto niet veel later op de A1 worden staande gehouden.

In de auto vonden agenten een vijftal vuilniszakken met kleding, voorzien van winkellabels en prijskaartjes. Hierop werden beide verdachten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau te Zutphen. Ook het voertuig werd in beslag genomen. Onderzoek moet uitwijzen waar de man en vrouw op rooftocht zijn geweest.