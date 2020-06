Weer diensten in Hallse kerk

HALL – Na drie maanden dicht te zijn geweest is de Ludgeruskerk in Hall sinds 1 juni weer open voor kerkdiensten. Kerkgangers laten merken dat zij blij en dankbaar zijn dat de kerkdiensten weer in het kerkgebouw zijn. De ontmoeting, al is het dan nog op afstand, doet goed. De samenzang en koffie worden gemist, maar dat kan door de coronamaatregelen nog niet doorgaan.

Wat ook even wennen is, is dat bezoekers een plekje moeten reserveren om de kerkdienst bij te wonen. Dit kan tot vrijdag 20.00 uur via info@hallsekerk.nl of te bellen naar tel. 0313-653855.