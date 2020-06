RHEDEN – Door het coronavirus konden de vrijwilligers van Rheejes Praote de afgelopen weken nauwelijks werken op begraafplaats De Pinkel in Rheden. Maar nu mag het weer en het is ook nodig. April, de grasmaand, heeft niet alleen veel gras, maar ook veel onkruid opgeleverd. Daarom gaan de vrijwilligers op maandag 22 juni weer aan de slag. Zij beginnen om 9.00 uur, om 10.00 uur is er koffie.