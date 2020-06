VVO weer volop aan het trainen

VELP – De jeugd van voetbalclub VVO in Velp is de afgelopen weken weer volop gaan trainen, allemaal keurig volgens de RIVM-richtlijnen. De jongste jeugd zonder al teveel restricties, de rest aangepast binnen de mogelijkheden die er geboden worden. Ook de keepers krijgen weer hun individuele training in hun eigen leeftijdsgroepen.

De vereniging merkt na de periode van inactiviteit dat de jongeren weer volop willen trainen, zelf soms met grotere aantallen dan tijdens een normaal seizoen. Ook komen er volop kinderen mee om kennis te maken en om gewoon lekker te sporten. Opvallend is dat gelukkig ook steeds meer meisjes de weg naar het voetbal bij VVO vinden. Iedereen is welkom om zonder lid te worden mee te trainen deze periode, er wordt lekker doorgetraind zodat VVO volgend seizoen weer goed voor de dag kan komen in de competitie.

Voor de jongste jeugd vanaf 5 jaar is er training op maandag van 17.30 tot en met 18.30. Dan trainen ook de 8-, 9-, 10- en 11-jarigen. Op woensdag is er training voor de jongsten, van 13.15 tot en met 14.15. Overige trainingstijden zijn te vinden op www.vvo.nu/nieuwsbrief-nr-114-1mei-2020.