Vrouwen van Nu vergeet leden niet

BRUMMEN – Vrouwen van Nu Brummen kwam woensdag 11 maart voor het laatst bijeen, voor alle activiteiten moesten worden afgelast vanwege corona. Ondertussen is het bestuur van de afdeling haar leden niet vergeten. De bestuursleden hebben onlangs een zomergroet gebracht. Met bakfiets, gevuld met vrolijke buitenplanten, reed het bestuur door Brummen. Bij elk lid werd een bloemetje bezorgd.

In september staat de volgende bijeenkomst gepland, het bestuur houdt de berichtgeving scherp in de gaten en zal te zijner tijd besluiten hoe alles in het najaar verder zal gaan.