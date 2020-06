Vrijwilligersactie maakt Loenen weer zwerfvuilvrij

LOENEN – Marlies van Brink ergerde zich vaak aan het zwerfvuil dat links en rechts langs de wegen in Loenen terecht is gekomen. Graag wilde zij hier wat aan doen en een actie op touw zetten om het dorp weer schoon te krijgen. Zij nam contact op met de Vereniging Loenen Zonnedorp. Het bestuur was meteen enthousiast en regelde met de gemeente Apeldoorn de attributen die nodig zijn voor een opruimactie.

Afgelopen zaterdag werd er flink gewerkt. Er kwamen tien vrijwilligers naar De Brink om mee te doen. Deze personen werden verdeeld over het dorp. De mannen en vrouwen gingen aan de Beekbergerweg (vooral nabij de waterval), Hoofdweg, Molen-Allee en Eerbeekseweg ijverig aan de slag met hun grijpers. Vooral nabij De Spar wil het publiek nog wel eens de blikjes en pakjes van zich afgooien.

Aan de Eerbeekseweg was Diana Meulhof (foto) in een kleurig hesje bezig met de knijptang om al het vuil in een tasje te gooien. Zij woont vijf jaar tot volle tevredenheid in Loenen en wil graag bijdragen aan een schoner dorp. Meulhof: “Dit leek me een leuke en vooral nuttige actie om ons dorp een mooi aanzien te geven. Als we met elkaar zuinig zijn op de natuur dan komt het goed.” Terwijl zij dit vertelde pakte Diana een bierflesje uit de struiken langs de weg, dat een onverlaat daarin heeft gemikt.

Zo’n anderhalf uur zijn de vrijwilligers bezig geweest en hebben ze vele zakken vol vuil opgehaald. Willem de Zanger, voorzitter van Loenen Zonnedorp, was ook aanwezig en haalde de zakken vuil op waarmee hij de complete koffieruimte van zijn auto kon vullen. De Zanger was blij met dit initiatief van Marlies van de Brink en hoopt dat deze actie in de komende maanden navolging krijgt.

Het dorp is ook blij met de regelmatige inzameling van zwerfvuil die Harry en Stien Elsebroek op eigen houtje vaak ondernemen langs een paar wegen.

Foto: Martien Kobussen