Vrijwilligers helpen gezinnen op weg met Home-Start

VELP – Soms loopt het binnen het gezin gewoon even niet lekker. Er is bijvoorbeeld weinig structuur, er zijn financiële problemen of de zorg voor een klein kind vraagt veel tijd en aandacht. Dan kan Home-Start van Humanitas uitkomst bieden: een getrainde vrijwilliger loopt een tijdje mee in het gezin en help met datgene waar behoefte aan is. “Soms is een luisterend oor al genoeg.”

Marjolein van Nieuwenhuisen coördineert Home-Start voor Humanitas en vindt het jammer dat het project nog vrij onbekend is. “Home-Start kan ouders ondersteunen in de periode vanaf 28 weken zwangerschap tot gezinnen met kinderen in de leeftijd van 14 jaar. Dit duurt meestal vier tot twaalf maanden, een dagdeel per week. Deze hulp kan zoveel betekenen, vaak merken we dat deze vrijwillige hulp de stap naar professionele hulpverlening kan voorkomen.”

De redenen om Home-Start in te schakelen lopen ver uiteen. “Soms heeft een moeder met een pasgeboren baby steun nodig bij het wennen aan het moederschap omdat zij zich onzeker voelt. Soms is er een beperkt sociaal netwerk en wil een gezin graag meer contacten opbouwen. Het komt ook voor dat ouders vaak tegen bepaalde opvoedzaken aanlopen, zoals slecht luisteren, niet willen eten, kinderen die ‘s avonds steeds uit bed komen, een onrustige baby of een gebrek aan structuur in huis.”

Hulp in het gezin

Op advies van de gemeente Rheden meldde Jet zich bij Home-Start. Door een scheiding en complexe medische zorg voor haar oudste kind merkte ze dat haar jongste dochter te weinig aandacht kreeg, maar ook dat ze niet meer aan zichzelf toe kwam. “Ik zorgde wel voor de kinderen, zorgde dat ze aten en op tijd naar school kwamen, maar de leuke dingen schoten er teveel bij in.”

Aanvankelijk zag ze het niet zo zitten, dacht dat er een vreemde in huis zou komen die haar wel even zou vertellen hoe ze het moest doen. Inmiddels raadt ze iedereen de hulp aan. “Het is juist wel fijn dat een onbekende je komt helpen. Een vrijwilliger staat niet zo dichtbij. Dan maak je je minder zorgen over dat je faalt dan bijvoorbeeld tegenover je moeder.”

Jet kreeg hulp van vrijwilliger Eesje. “Ik heb vooral heel veel met het meisje geknutseld”, lacht ze. “Maar ondertussen zag ik wel dat Jet daardoor meer rust kreeg en hoe ze genoot van het plezier van haar dochter.”

Vrijwilliger

Eesje is al sinds 2016 actief als vrijwilliger bij Home-Start. Eerder hielp ze een moeder die moeite had haar nog jonge kind los te laten. “Ik wil zeker niet belerend zijn en zeggen hoe mensen het moeten doen. Wat ik goed vind, hoeft niet per se beter te zijn. Maar ik kan wel aangeven hoe het ánders kan. Na een poosje ontspande deze moeder en maakte ze zich minder zorgen over de toekomst.”

Marjolein benadrukt: “Onze vrijwilligers komen het huishouden niet overnemen. Het zijn geen hulpverleners, de vrijwilliger en ouders zijn altijd gelijkwaardig. Zie het als een buurvrouw die aanbelt en vraagt waar ze bij kan helpen. De moeder of vader houdt altijd de regie.”

Ook bij Jet veranderde de gang van zaken langzaam aan. “Als Eesje er was, kon ik even een was doen of gewoon even op de bank zitten. Ik ontspande en leerde weer dat ik energie kan krijgen van dingen dóen. Ik zag hoe mijn dochter genoot van de aandacht en kreeg zelf weer zin om dingen te gaan ondernemen.” Inmiddels heeft Jet aangegeven dat ze het zelf weer kan.

Laagdrempelig

Home-Start telt momenteel dertien vrijwilligers binnen de gemeente Rheden en dat mogen er volgens Marjolein veel meer worden. “Als ouders zich aanmelden, probeer ik de hulpvraag duidelijk te krijgen en bekijk ik welke vrijwilliger hierbij past. Hoe groter ons team, hoe meer gezinnen we kunnen helpen op basis van een goede match.”

Alle vrijwilligers van Home-Start volgen een verplichte training en krijgen ondersteuning van Humanitas. Regelmatig hebben ze contact en ze kunnen elkaar om advies vragen en komen ze regelmatig bij elkaar.

Daarnaast hoopt Marjolein dat Home-Start ook onder gezinnen meer bekendheid krijgt. Jet is inmiddels om en raadt iedereen de laagdrempelige hulp van Home-Start aan. “Bij Home-Start is de steun gelijkwaardig en wordt er niet gewerkt met doelen of rapportages.” Dat beaamt Eesje: “Er ligt geen druk op, er zijn geen verplichtingen. We doen wat we kunnen. Ik vind het mooi om te zien dat de situatie met kleine stapjes verbetert. Daar doe ik het voor.”

Gezinnen, vrijwilligers of verwijzers die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Marjolein Nieuwenhuisen, projectcoördinator Home-Start voor Humanitas, m.nieuwenhuisen@humanitas.nl of tel. 06-12363420.

In verband met privacy is de naam van Jet gefingeerd. Het gezin op de foto is niet genoemd in bovenstaand artikel.

