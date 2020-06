Voorlopig geen jubileumviering voor Oratoriumkoor Veluwezoom

DIEREN – Een jubileum met tamtam wordt het niet. Het Oratoriumkoor Veluwezoom in Dieren bestaat op vrijdag 29 mei 75 jaar. Maar het is coronatijd, dus van vieren is voorlopig geen sprake.

Het koor, dat grote klassieke werken zingt, had dit jaar heel wat op de planning staan. Voor de leden zou er in april een feest zijn geweest om de oprichting op 29 mei 1945 te herdenken. Bovendien zou op 12 december bij wijze van feestconcert in de Dierense Ontmoetingskerk het oratorium The Messiah van Händel worden uitgevoerd.

Maar het feest is niet doorgegaan en of het concert werkelijkheid wordt, is nog zeer de vraag. Vanwege de coronapandemie heeft het koor op 5 maart voor het laatst gerepeteerd. Het is de vraag of het de kans krijgt The Messiah nog tijdig in te studeren. Het wachten is op het onderzoek van Ivo Bouwmans van de Technische Universiteit Delft, vertelt bestuurslid Fenneke Harreveld van het Dierense oratoriumkoor. “Hij bestudeert welke gevaren koorleden lopen door samen te zingen. Heel zingend Nederland zit momenteel op de uitkomst van dat onderzoek te wachten. Het zou immers zo zijn dat juist zangers, en bijvoorbeeld blazers, tijdens het musiceren druppeltjes verspreiden die het coronavirus bij zich dragen. We kunnen pas beslissen over een eventuele hervatting van de repetities als we weten wat Bouwmans heeft ontdekt.”

Samenkomen met het koor kan dus nog niet. Terwijl het Oratoriumkoor Veluwezoom dat al 75 jaar met veel plezier doet. Het werd meteen na de bevrijding opgericht als Christelijk Gemengd Koor, heette daarna lang Christelijke Oratoriumvereniging Dieren en gaat sinds enkele jaren met Ab Weegenaar als dirigent onder zijn huidige naam door de wereld. Zodra er meer zekerheid is over de toekomst, maakt het bestuur dat zo snel mogelijk bekend.