Voorjaarsactie Sam’s Kledingactie gaat niet door

REGIO – Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiezaterdagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair. Vanwege het coronavirus en alle maatregelen daaromheen gaan deze acties echter dit voorjaar niet door.

Stichting Sam’s Kledingactie wil haar vrijwilligers niet onnodig aan risico’s blootstellen en vindt het daarom niet verantwoord de mogelijkheid te creëren dat er wellicht meerdere mensen tegelijk kleding komen inbrengen op een plek waar het wellicht niet mogelijk is om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden. Bovendien bestaat het merendeel van de inzamellocaties uit kerken, welke momenteel allemaal gesloten zijn en dus ook niet toegankelijk voor de acties.

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. In de maanden maart, april en mei stonden de jaarlijkse Voorjaarsacties door heel Nederland gepland, waarbij op diverse plaatsen in de regio opnieuw draagbare kleding en schoenen ingeleverd konden worden. Deze gedreven vrijwilligers hebben echter vaak al maanden van voorbereiding er op zitten en leven meestal erg naar de actiedagen toe. De stichting wil deze mensen dan ook langs deze weg heel hartelijk bedanken voor hun, vaak al jarenlange, toewijding om belangeloos mensen te helpen die het zoveel slechter hebben. Zij maken echt het verschil.

De doordeweekse acties gaan vooralsnog wel gewoon door. Omdat de actieperiode hierbij langer is – variërend van twee dagen tot een maand – kan het inleveren van kleding bij deze acties wat beter worden gespreid. Dit verkleint de kans dat er veel mensen tegelijk langskomen. Bovendien zijn de inleverlocaties voor de doordeweekse acties veelal huisadressen. Hier kan de kleding dus gemakkelijk bij de deur worden gezet en zo zonder persoonlijk contact worden afgegeven. Uiteraard hebben de vrijwilligers zelf de keuze of ze de actie door willen laten gaan of deze toch liever afgelasten of uitstellen naar het najaar. Stichting Sam’s Kledingactie heeft hierover met al haar vrijwilligers persoonlijk overleg gehad.

Stichting Sam’s Kledingactie hoopt dat iedereen die al kleding had opgespaard om in te leveren tijdens de voorjaarsacties deze kleding wil bewaren om deze bij de volgende actieronde in het najaar alsnog te doneren. Want met de opbrengst van de inzameling kunnen heel veel mensen in Ethiopië worden geholpen bij het verkrijgen van schoon water en sanitair. Mocht dit niet lukken, dan beveelt de stichting haar depots en kledingcontainers van harte aan. De locaties hiervan zijn te vinden op www.samskledingactie.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die worden ondersteund, hoe iemand vrijwilliger kan worden en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd.