Voordelig zonnepanelen voor huiseigenaren in Apeldoorn

GEM. APELDOORN – In juni start er een zonnepanelenactie voor alle wijken en dorpen in de gemeente Apeldoorn. De actie maakt zonnepanelen aanschaffen makkelijk en voordelig. Later dit jaar volgen nog meer energieacties.

De gemeente Apeldoorn wil het inwoners makkelijk maken om zelf zonne-energie op te wekken. Daarom organiseren het Regionaal Energieloket en energiecoöperatie deA een zonnepanelen inkoopactie, in samenwerking met de gemeente en platform Energiek Apeldoorn. Woningeigenaren in de gemeente Apeldoorn ontvangen binnenkort een brief met de uitnodiging om mee te doen.

Op 18, 23 en 24 juni zijn er online informatiebijeenkomsten waar de zonnepanelenactie wordt uitgelegd, verdeeld per wijk. Ook de mogelijkheden voor het aanvragen van een zonnepanelen-lening komen aan bod. Alle deelnemers kunnen direct vragen stellen. Meer informatie over de actie of aanmelden voor een van de bijeenkomsten kan via www.energiekapeldoorn.nl/zonnepanelenactie.

Na de zonnepanelenactie volgen er dit jaar meer energieacties, zoals een isolatieactie en energie adviesacties. Ook kunnen huiseigenaren in Apeldoorn nu alvast een cadeaubon aanvragen. Hiermee bestellen zij dit najaar gratis energiebesparende producten ter waarde van 45 euro, zoals LED-lampen, tochtstrips en radiatorfolie. Aanmelden kan nu op www.energiekapeldoorn.nl/jouw-huis-toekomstklaar. Op deze website zijn ook alle overige acties voor 2020 terug te vinden.