EERBEEK – In een oudere woning aan de Derickxkamp in Eerbeek is donderdagmiddag 18 juni brand uitgebroken. Rond 18.10 uur ontstond de brand in de keuken, vermoedelijk vatte de afzuigkap vlam nadat de vlam in de pan was geslagen. Door snel optreden werd erger voorkomen. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en geventileerd. De bewoonster is door de brand geschrokken, maar raakte niet gewond.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink