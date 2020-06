Verlaten plaats ongeval

LEUVENHEIM – Op donderdag 4 juni tussen 9.50 en 11.50 uur heeft een automobilist aan de Metelerkampweg de ijzeren tuinafrastering omver gereden. De afrastering is over een afstand van 20 meter omver gereden en beschadigd. De dader is doorgereden. Dit is gebeurd in de bocht tussen de Metelerkampweg en Spankerenseweg in Leuvenheim.