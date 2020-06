Verhalen bij Ouderenwerk

HALL – Op donderdag 2 juli is er weer een bijeenkomst van Stichting Ouderenwerk Hall. Deze begint om 14.00 uur en vindt plaats in de Wheme. Dit keer is verhalenvertelster Jotte te gast. Gezien de beperkte ruimte in de Wheme is het noodzakelijk dat bezoekers zich voor 1 juli opgaven. Dit kan via tel. 0575-562259 of 06-57750229. Het protocol voor de Wheme zal worden gevolgd. De toegang is vrij.