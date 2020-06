Veel vraag naar huur Openluchttheater Pinkenberg

ROZENDAAL – Niet alleen kunnen de kindervoorstellingen in de Pinkenberg deze zomer doorgaan, ook blijkt het theater een prima locatie voor andere bijeenkomsten. Cultuurbedrijf RIQQ krijgt veel verzoeken van organisaties die gebruik willen maken van de buitenlocatie.

Koen van der Mark van het cultuurbedrijf: “Ik merk dat het openluchttheater een andere functie erbij krijgt. Ik word gebeld door allerlei organisaties uit Rheden en Rozendaal, maar ook daarbuiten. Basisscholen die een musical willen opvoeren, orkesten die repetitieruimte zoeken, yoga-studio’s, kerken, noem maar op. Iedereen is op zoek naar een plek die groot genoeg is om op anderhalve meter afstand 100 mensen bij elkaar te kunnen laten komen.” Het theater heeft genoeg ruimte om de maximaal toegestane 100 bezoekers ruim plek te bieden.

Van der Mark kan melden dat de kindervoorstellingen van RIQQ zelf deze zomer dus ook gewoon doorgaan, met maximaal 100 bezoekers per keer. Hij heeft alle artiesten bereid gevonden om niet één lange, maar twee kortere voorstellingen te geven. “Bij een artiest als Dirk Scheele hebben we vaak rond de 600 bezoekers. Het is zonde als maar 100 bezoekers zouden kunnen komen. Bovendien komen we dan ook niet uit de kosten”, aldus Van der Mark. En dus is er steeds een voorstelling om 14.00 èn om 16.00 uur, met voldoende tijd ertussen om te zorgen dat bezoekers elkaar niet kruisen. De kaartjes worden een tikje duurder, maar omdat de bar dicht blijft, mogen bezoekers nu zelf hun consumpties meenemen.

Een kaartje kopen kan alleen via de website, de kassa blijft gesloten. Een kaartje kopen is al mogelijk, ook voor andere voorstellingen die op dit moment al zijn geprogrammeerd. De eerste is een concert van het Nederlands Trombonekwartet op 5 juli.

De voorstellingen in de kasteeltuin van Middachten zijn wel allemaal afgeblazen. Een concert in de tuin valt onder evenementen en die zijn tot 1 september niet toegestaan. De Pinkenberg is een theater en valt daardoor onder een andere regeling.

www.cultuurbedrijfriqq.nl