Vanaf september weer kaarten in Theothorne

DIEREN – Kaartvereniging Theothorne heeft de competitie voortijdig moeten beëindigen, maar heeft besloten in september met frisse moed opnieuw te starten. Hierbij worden natuurlijk de RIVM-maatregelen toegepast. Nu het restaurant ruimer van opzet is, is er ruimte voor meer tafels, dus kunnen er ook meer kaarters bij. Kaarters die zin hebben om mee te doen met het klaverjassen of jokeren, kunnen zich aanmelden via 06-27857788.

Op 7 augustus komende leden van de vereniging al even bijeen in Theothorne. Op deze dag worden de prijzen van afgelopen seizoen uitgereikt, de winnaars blijven nog even geheim.