TV Dieren komt er maar niet uit met Polysport

DIEREN – Tennisvereniging Dieren zou het liefst een eigen sportpark beheren. Het conflict met Polysport, waar de vereniging nu speelt, bevindt zich in een impasse en het bestuur heeft weinig vertrouwen meer in een oplossing. Twee oude voetbalvelden zouden de tennissers een nieuw thuis kunnen bieden.

Het tennispark in Dieren wordt al ruim 25 jaar beheerd en onderhouden door Polysport. Polysport int de contributie van de leden van Tennisvereniging Dieren, waarmee dan het onderhoud en vernieuwing van de banen gefinancierd dient te worden. Volgens de tennissers schort het al jaren aan onderhoud en toen de tennisbond vorig jaar twee banen afkeurde, was de maat vol. De club wilde een andere regeling. In de ledenvergadering werd besloten dat de tennisvereniging zelf de contributie wilde innen en zelf het onderhoud en vernieuwing van de banen op zich wilde nemen.

Een mooi plan, waar ook Patrick Peters van Polysport helemaal achter staat. “Er liggen momenteel te veel banen voor het aantal leden van de club, dus die twee afgekeurde banen, waren sowieso al boventallig. Als de club het tennispark zou gaan exploiteren, zou zij voor het onderhoud van de banen gebruik kunnen maken van subsidies en regelingen waar ik als commercieel bedrijf geen recht op heb. De vereniging kan dan het tennispark bij mij huren. Een mooie oplossing.”

Toch, twee jaar van onderhandelingen en zelfs een kort geding verder, zijn de tennisvereniging en eigenaar Patrick Peters van Polysport er nog steeds niet uit. Secretaris Igor Leeman ziet dat ook niet meer gebeuren. “We zitten in een impasse. We begrijpen dat Patrick Peters ook geld moet verdienen, maar de combinatie van een sportpark met een commerciële onderneming blijkt niet meer te werken.”

En dus bedacht de tennisvereniging een nieuw plan: een eigen sportpark. Een locatie werd gevonden in twee oude velden van de Dierensche Boys, die nu braakliggen, maar wel nog de bestemming sport hebben. “Het zou een prachtige oplossing zijn. Wij een eigen plek, in eigen beheer en Polysport de ruimte om de verhuuraccommodaties uit te breiden.”

Het plan werd bij de gemeente Rheden neergelegd, maar daar zijn ze vooralsnog van mening dat de tennisvereniging en Peters er samen uit moeten komen op de huidige locatie. “Dieren bezit een prachtige tennisgelegenheid met ruim voldoende mogelijkheden voor de vraag naar tennis in Dieren. Het uitgangspunt moet voor eenieder zijn deze te blijven gebruiken”, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten.

De gemeente is eigendom van de grond, die door Polysport wordt gepacht, maar speelt verder geen rol in het conflict met de tennisvereniging. De gemeente heeft een mediator ter beschikking gesteld om de partijen te helpen, maar die heeft tot dusver dus geen resultaat geboekt. “We benadrukken de noodzaak voor beide partijen om opnieuw met elkaar om tafel te gaan. Zodra er een concrete oplossing vanuit beide partijen ligt, zal de gemeente waar mogelijk deze plannen ondersteunen.”

Patrick Peters gaat het liefst verder met de tennisvereniging. “Ik wil gewoon een tennispark houden. Ik doe dit al ruim twintig jaar met veel plezier en wil dit ook blijven doen. Ik vind het dan ook heel jammer dat het bestuur de handdoek in de ring heeft gegooid en niet verder wil praten.” Peters hoopt dat hij er nog steeds uit kan komen met Tennisvereniging Dieren. Is het niet met dit bestuur, dan wellicht met andere leden. “Ik hoop dat er mensen zijn die wel de kansen zien. Ik wil meewerken aan veranderingen, de gemeente wil financieel meewerken, ik denk dat we er samen iets moois van kunnen maken.”

Hoe langer deze situatie voortduurt, hoe meer leden van Tennisvereniging Dieren naar elders vertrekken. “We zien dat er veel leden naar Eerbeek, Brummen en Rheden gaan. Ze willen niet langer betalen voor banen die niet onderhouden worden en waarvan het maar de vraag is of ze op tijd worden vervangen.”

Volgens Leeman vragen de leden zich af of er wel genoeg geld van hun contributie opzij wordt gezet om de banen tijdig te vervangen. Ze zijn bang dat het geld in de bedrijfsvoering van Polysport verdwijnt. “De meeste leden geven wel aan dat ze tijdelijk elders gaan spelen, het gaat ze niet om de vereniging. Maar uiteindelijk willen we gewoon allemaal lekker tennissen op een goede baan.”