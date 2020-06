Tunnelbak afgesloten na ongeval

DIEREN – De tunnelbak in de Burgemeester de Bruinstraat in Dieren is woensdagmiddag 3 juni langere tijd afgesloten na een ongeval. Dit vond plaats rond 14.10 uur, de oorzaak is nog niet bekend. Het lijkt erop dat een van de weggebruikers deels op de verkeerde weghelft terecht was gekomen. Eén man zat bekneld in zijn auto. Hij is bevrijd door de brandweer en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij het ongeval kwam olie vrij, dat op het wegdek bleef liggen. Om dit schoon te maken, bleef de weg het grootste deel van de middag afgesloten. Dit veroorzaakte flinke drukte op de ‘bovengrondse’ route.

Foto: Roland Heitink