Tuinconcerten bij Jansen& de Feijter

VELP – Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp start woensdag 24 juni met een aantal miniconcerten in de tuin. Op drie woensdagavonden klinkt er muziek door de Velpse Emmastraat.

Het eerste concert is op woensdag 24 juni. Fluitiste Jos Dingelhoff en gitariste Anna Oerlemans brengen muziek, die wordt afgewisseld met voordracht door Walter Jansen (foto). Verstilling en Opstandigheid zijn de kenmerken van deze avond. Op het programma staan werken van onder andere Franco Margola, Claude Debussy, Vicente Sojo en poëzie van Herman de Coninck en Bert Schierbeek.

Op woensdag 8 juli spelen de Syrische klarinettist Khaled Kassem en het klarinet-piano echtpaar Angela en Mark Kreeftmeijer een aantal pareltjes uit de klarinetliteratuur van onder andere Mendelssohn, Krommer, Brahms en Schumann. En passant maakt het publiek kennis met verschillende instrumenten van de klarinettenfamilie.

Op woensdag 15 juli is het podium voor pianiste Marianne Ratajski, samen met Walter Jansen die een voordracht verzorgt. Na haar werkzame leven als logopediste legt Marianne Ratajski zich meer toe op het spelen van kamermuziek. Ook begeleidt zij koren en zangers. Deze avond speelt zij solo op piano afgewisseld met voordracht van Walter Jansen.

De concerten zijn op woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. De entree bedraagt 20 euro, inclusief een hapje en drankje. Er is geen pauze en geen nazit. Vooraf reserveren is verplicht en kan via info@eenpassievoorboeken.nl. Er is plaats voor maximaal dertig personen. Bij slecht weer wordt het concert geannuleerd.

Foto: Rob Weenink