Tijdelijk fairtrade dameskleding bij Wereldwinkel Eerbeek

EERBEEK – Vanaf 3 juni heeft Wereldwinkel Eerbeek tijdelijk dameskleding in haar assortiment. Dit jaar zonder voorafgaande modeshow. De kleding is gemaakt van duurzame materialen en onder menswaardige omstandigheden geproduceerd. Vanwege corona is Wereldwinkel Eerbeek beperkt geopend: op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Wie buiten deze winkeltijden de kleding rustig wil bekijken en passen, kan daarvoor contact opnemen met winkelcoördinator Alie Roos via tel. 06-22558547. De kleding is tot en met maandag 22 juni in Eerbeek verkrijgbaar. Daarna gaat het weer terug naar de winkel van Sari in Oene.