Testconcert in de Gasthuiskerk

DOESBURG – In Gasthuiskerk Doesburg vindt op 11 juni in de avond een besloten concert plaats in de foyer. Het optreden wordt gebruikt om de nieuwe setup van de foyer als kleine zaal te testen.

Coverband KEK stond geprogrammeerd voor het muziekcafé van maart, maar vanwege het coronavirus werd dat optreden doorgeschoven naar het najaar. De band was in 2019 al eens te gast op het open podium van de Gasthuiskerk. Deze band speelt deze avond naast 4 Out Of 5 uit Zutphen.Verbindende factor tussen die twee is toetsenist Carolien Beijer. 4 Out Of 5 is opgericht in 2018 en legt zich vooral toe op indie-rock.

Behalve bandleden zijn alleen personeel van de Gasthuiskerk, technici van Leo at live en Red Baron Media en enkele genodigden bij het optreden aanwezig. De video-opnamen van het concert worden in de tweede helft van juni gepubliceerd via de website van de Gasthuiskerk en Facebook en later gebruikt voor PR-doeleinden.