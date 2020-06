Teleurstelling bij Onze Droom na verkoop pand door gemeente

BRUMMEN – “De teleurstelling is echt heel erg groot”, zegt Sonja Leemkuil van Onze Droom in Brummen. Kortgeleden kreeg zij het nieuws dat het pand aan de Meidoornlaan, waar de stichting gebruik van mocht maken, wordt verkocht. Het betekent dat Onze Droom een nieuw onderkomen moet zoeken.

Met de gemeente Brummen werd de afspraak gemaakt dat Onze Droom het pand aan de Meidoornlaan 1a mocht gebruiken tot het verkocht zou worden. In december vorig kregen Sonja en de andere medewerkers de sleutels en in februari volgde de officiële opening, die druk bezocht werd. Op deze nieuwe plek zou het activiteitenaanbod uitgebreid kunnen worden.

Lang heeft Onze Droom niet van de nieuwe stek kunnen genieten, want door de coronacrisis moesten de deuren op 15 maart voor onbepaalde tijd op slot. “We zijn nu net weer open en zien na de coronatijd helemaal hoe belangrijk de plek is voor de bezoekers, zij hebben het sociale contact echt nodig”, aldus Sonja.

En nu komt dan het nieuws dat Onze Droom moet verhuizen. Geheel onverwacht en tot grote schrik van de vrijwilligers. “We wisten dat we hier geen vijf jaar konden blijven, maar op anderhalf tot twee jaar hadden we toch wel gerekend, daar werd door de gemeente ook over gesproken.”

De stichting Onze Droom is een initiatief van Sonja Leemkuil. In 2016 werd de stichting opgericht en werd er gestart met het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten, bezoekers kunnen samen lunchen, koffie drinken en creatieve activiteiten ondernemen. Sinds 2017 wordt er ook regelmatig een Repair Café gehouden en sinds 2018 is er een kledinguitgifte voor mensen met een laag inkomen.

Als ervaringsdeskundige weet Sonja als geen ander hoe belangrijk deze activiteiten zijn, ook als je niet veel te besteden hebt. “Mijn man en ik hebben altijd van zijn Wajong uitkering moeten leven. Er is veel mogelijk, maar voor sociale contacten blijft er niet veel over. Een workshop bloemschikken kost al gauw 25 euro.” Bij Onze Droom worden onder andere creatieve workshops aangeboden voor een veel lager bedrag. “Zodat iedereen mee kan doen, geld moet geen belemmering zijn”, aldus Sonja. De stichting draait volledig op vrijwilligers.

Nu het perceel is verkocht aan een zorginstelling, moet Onze Droom de plek verlaten. Wanneer dat is, is nog onduidelijk, maar dat de stichting een nieuw onderkomen moet zoeken is zeker. “We willen graag verder en hopen dat iemand ergens een ruimte heeft die wij kunnen gebruiken. We hopen dat het lukt en doen er alles aan om door te kunnen, want we laten ons niet zomaar verslaan”, aldus Sonja.

Foto: Burgemeester Alex van Hedel en wethouder Eef van Ooijen openden in februari de nieuwe plek van Onze Droom