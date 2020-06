Subsidies Cultuurfonds

REGIO – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft in het eerste kwartaal dit jaar 103 projecten ondersteund. In totaal is er 270.986 euro gegeven aan cultuur en natuur in de regio. Dit behoeft wel een kanttekening: door de huidige coronacrisis zullen sommige projecten niet door kunnen gaan of worden evenementen uitgesteld.

Ook in onze regio hebben culturele organisaties een bijdrage ontvangen. Stichting Het Hessenbad Deurgaon in Hoog-Keppel heeft 3500 euro gekregen voor het kunstproject ‘Het bij niet, maar prikkelt wel: beeldende kunst in het Hessenbad’ en 2500 euro voor het muziekfestival Mengen in Hoog-Keppel. Stichting Welzijn Brummen krijgt 1500 euro voor een educatief project rondom kunstenaar Jan Mankes.

Stichting Monumentaal Walcker-Orgel Doesburg krijgt 1500 euro voor een edicatief orgelproject en voor de Stichting Doesburgse Muziekcultuur is er een bijdrage van 1000 euro aan een jubileumconcert.

Stichting Bepaalde Dingen uit Velp krijgt 400 euro voor de aankoop van rekwisieten. Stichting RIQQ krijgt 5000 euro voor de renovatie van openluchttheater De Pinkenberg. Stichting Wind van Zee in Dieren krijgt 2000 euro voor de theaterproductie De Firma Mrozek. Voor Oratoriumkoor Veluwezoom is er een bijdrage van 1000 euro aan het jubileumconcert. Stichting de Nieuwe Ruimte in Velp ontvangt 500 euro voor het kunstproject Ode aa nde Zandkorrel.